Hagenaar ontkent 'schrikbewind' binnen gezin

Politie

DEN HAAG - Hagenaar Bidjaipersad N. (47) ontkende maandag bij het Haagse gerechtshof dat hij zijn minderjarige kinderen over een periode van ruim tien jaar met riem en harde hand aftuigde. Hij hoorde hiervoor 120 dagen cel en 240 uur werkstraf tegen zich eisen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 40 dagen gevangenisstraf en 100 uur werkstraf.

'Ik wil rechtvaardigheid', zegt verdachte N. tegen de hofrechters. Hij zou zijn zoon hooguit eens een ‘corrigerende tik’ op de billen hebben gegeven en een keertje zijn vrouw in haar lip hebben gebeten, meer niet. Zijn advocaat Ton Visser vraagt om vrijspraak: 'Hoe kan mijn cliënt een huistiran zijn geweest, terwijl de omgeving het huwelijk als harmonieus omschreef?' Het OM houdt vol dat de Hagenaar vanaf 2004 tot medio 2015 een heus 'schrikbewind' voerde thuis.



Volgens de advocaat kwam de vrouw met haar beschuldigingen na een financieel geschil. De kinderen zouden daarna tegen hem zijn opgehitst. Er is volgens de raadsman geen bewijs voor de mishandelingen, omdat de verklaringen van de beweerdelijke slachtoffers onderling tegenstrijdig zouden zijn. Ook vond de raadsman het vreemd dat een school of een arts nooit iets hadden gemerkt.



Pollepel



De hofaanklager acht daarentegen bewezen dat N. zijn kinderen gedurende al die jaren stelselmatig sloeg met een riem, zijn vlakke hand of een pollepel. De mishandelingen zouden 'bijna normaal' zijn geweest. 'De haren rijzen je te berge. Het was erg dramatisch voor de kinderen. Zij voelden zich niet meer veilig thuis', aldus de aanklager.



Hij neemt het de verdachte kwalijk dat deze 'geen enkel schuldbesef' toont. Behalve de geëiste cel- en werkstraf wil het OM een contactverbod opgelegd zien. De inmiddels opgegroeide kinderen zouden nu bij hun moeder verblijven. Het echtpaar is gescheiden. Daarom is het geeiste contactverbod volgens de advocaat van de verdachte niet meer nodig. De rechter doet op 2 oktober uitspraak.