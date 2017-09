Helma zoekt 17.000 punten van Douwe Egberts voor nieuw koffiezetapparaat

DEN HAAG - UPDATE Helma is de koning te rijk met alle hulp die ze van onze luisteraars kreeg. Ze had nog 17.000 punten nodig en SuperDebby haalde er ruim 18.000 op. Dank allen! Missie geslaagd!

Ze is een echte puntenspaarder zoals ze zelf zegt. De 67-jarige Helma Emanuels uit Den Haag. Ze spaart Douwe Egberts punten maar sinds ze met pensioen is, moet ze helemaal alleen voor een nieuw koffiezetapparaat sparen.



Zo'n beetje iedereen in de bibliotheek van Leiden, het werk van Helma, spaarde voor de goedlachse Helma de felbegeerde Douwe Egbertspunten.Nu ze sinds twee jaar met pensioen is gaat het sparen wat langzamer. daarom schakelde ze de hulp in van SuperDebby. Ze heeft 17.000 punten nodig om een nieuw koffiezetapparaat te kopen.



Kun jij helpen, laat het ons weten. Mail naar superdebby@omroepwest.nl