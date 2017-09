Prinsjesdag-weerbericht: Minder nat, maar neem wel regenkleding mee

DEN HAAG - Na alle nattigheid van de afgelopen weken verloopt Prinsjesdag morgen hoogstwaarschijnlijk minder nat dan vandaag. Volgens weerman Huub Mizee van Omroep West krijgen we een dag met weinig wind, maar wel wat spetters.

Zo warm en zonnig als vorig jaar wordt het niet. 'Maar in tegenstelling tot de afgelopen anderhalve week verwacht ik voor Prinsjesdag veel minder buien', zegt Mizee. 'Je kunt dus vroeg naar Den Haag komen zonder meteen nat te regenen. De dag begint met zo'n 10 graden, en er staat niet veel wind.'Tip van de weerman: neem wel regenkleding mee. 'De dag verloopt niet helemaal droog. En steek liever geen paraplu's op, want die ontnemen anderen het zicht. Trek bijvoorbeeld een poncho aan. Uiteindelijk wordt het 17 of 18 graden in de Haagse binnenstad.'Dinsdag begint volgens Mizee de overgang van een regenachtige periode naar warmer nazomerweer. 'Voor komend weekeinde voorspel ik meer zon en hogere temperaturen.' Of politiek en financieel de zon ook gaat schijnen, dat weten we na dinsdag.