Huis voor gehandicapten heeft een wasmachine en droger nodig

De Westercirkel heeft een huis in Roemenië gebouwd voor gehandicapten en is nog op zoek naar een aantal spullen. (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - De Westercirkel heeft een huis in Roemenië gebouwd voor gehandicapten en is nog op zoek naar een aantal spullen. Want de spullen die ze hadden, gingen in vlammen op.... Kun jij ze helpen?

Geschreven door Redactie SuperDebby

De Westercirkel is een stichting uit Monster dat onderdeel is van het Westerhonk. Deze stichting richt zich op het land Roemenië waar zij huizen bouwen voor de inwoners waaronder gehandicapten.



Afgelopen jaren zijn zij druk bezig geweest met een bouwbedrijf in Roemenië om een huis te bouwen voor de gehandicapten die nu geen goed huis hebben. Het huis heeft twaalf kamers, toiletten, een groot terras en een kas in de tuin waar zij zelf groente kunnen kweken.



Twee jaar geleden zijn de spullen die opgeslagen stonden in de schuur vlam gevat. Er bleef niets van over. Ze hebben in die twee jaar tijd hard gespaard maar er is nog het een en ander nodig voordat zij weer naar Roemenië gaan.



Zo is er een industriële wasmachine en wasdroger nodig en het liefst ook een geldbijdrage voor het vervoer of andere spullen die zij nog nodig hebben in Roemenië.



Kun jij de Westercirkel helpen aan een droger of wasmachine? Of wil je wel wat geld doneren? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl