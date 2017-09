Steek jij de handen uit de mouwen op het feest in jarig Wateringse Veld?

Wateringse Veld viert haar 20ste verjaardag

DEN HAAG - In het weekend van 22 t/m 24 september viert het Wateringse Veld haar 20ste verjaardag. Op verschillende locaties in de wijk wordt dit feestelijk gevierd. Jan van Gerwen van de bewonersorganisatie riep onze hulp in. Want hij zoekt nog handjes die willen helpen.

Geschreven door redactie SuperDebby

Wateringse Veld is, voor mensen die het niet kennen, een mooie en jonge wijk. De wijk is in 20 jaar uitgegroeid van een tuinbouw- en weidegebied tot een rijk en gevarieerde woonwijk, de grootste in Den Haag, rijk aan verscheidenheid, kunst, natuur, groen en water, de wijk is omgeven door een ecologische zone. Jan is er trots op en schuift aan in de studio van SuperDebby om erover te vertellen.



Voor het feest zoekt hij nog vrijwilligers, bijvoorbeeld voor de informatiemarkt of iemand die iets over de geschiedenis van de wijk kan vertellen.



Op vrijdag 22 september tussen 19.00 uur en 21.00 uur opent het feestweekend van Wateringse Veld op het Skatepark met een feestelijk programma. Zo laten bewoners tijdens de openingsparade spetterende acts zien. Wethouder Baldewsingh zal het startschot geven voor het Weekend van Wateringse Veld. Verder vinden er op het podium verschillende optredens plaats dus laat je verrassen!



Wil je vrijwilliger zijn? Laat het weten en mail naar superdebby@omroepwest.nl