Terug naar het veldje van de foto

DEN HAAG - Een sportveldje in de Haagse Spoorwijk, een man zwaait met een vlag met Arabische tekens. Achter hem zo'n twintig jongens en mannen keurig in een rij, hun rug is naar de lens gedraaid. Het is september 2013 als de foto van het tafereel op Twitter verschijnt. Met de afbeelding maken we voor het eerst kennis met een groep jonge moslims die terreurgroep IS, toen nog ISIS, steunt.

De groep, met een harde kern van tien of vijftien man, trekt al met elkaar op sinds 2012. Op filmpjes op YouTube is te zien hoe ze de islam aan de man brengen in Urk. Ook protesteren ze voor de vrijlating van islamitische gevangenen. Maar de foto op het voetbalveldje maakt ze landelijk bekend.'Dit in 2013 is echt een bewuste campagne geweest om hun steun voor ISIS uit te spreken en daarmee ook de media te halen', zegt Nikki Sterkenburg journalist voor weekblad Elsevier. Ze volgde de groep een tijdje. We zijn met haar terug op het veldje.'Daar in de hoek hadden ze het eten staan, en daar stond ook die IS-vlag', vertelt ze. 'Aan de overkant kwamen mensen hun hond uitlaten en daarvan hadden die jongens het vermoeden dat het allemaal AIVD'ers waren: Van kijk eens ineens hoeveel mensen daar nou ineens lopen, wie zouden het zijn?'Na het verschijnen van de foto laat de groep zich vaker zien in het openbaar. Sterkenburg volgt ze en ziet dat de jongens radicaliseren. Over de leider van de groep Azzedine C. (Abou Moussa) zegt ze: 'Toen ik hier in september 2013 was kon je er gewoon leuk mee lachen en grappen maken. Vlak voordat hij werd opgepakt, als je toen met hem sprak dan moest je bij wijze van spreken het spuug van je afvegen, zo woest als hij over dingen was over alles.'Na de foto op het voetbalveldje treedt de groep steeds vaker naar buiten. Online doen ze dat via de website 'DeWareReligie'. Ze zoeken daar de randen van de wet op. In de zomer van 2014 voeren ze actie op Hoefkade in de Haagse Schilderswijk. Ze dragen zwarte vlaggen, Azzedine C. houdt een toespraak waarin hij aandacht vraagt voor het lijden van moslims wereldwijd.Uiteindelijk wordt de groep in 2014 opgerold. Ouders uit de Schilderswijk hebben aangifte gedaan dat hun kinderen geronseld zouden worden voor de jihad in Irak en Syrië. In augustus wordt Azzedine C. met zijn vrouw opgepakt in Duitsland. Ook andere leden worden aangehouden.Een deel van de groep blijft uit handen van de Nederlandse justitie. Zij zijn uitgereisd naar het strijdgebied om te vechten voor een islamitische heilstaat. Soufiane Z. bijvoorbeeld, de man die op de foto de vlag zwaait, verschijnt in een propagandafilm 'Oh Oh Aleppo'. Daar geeft hij een inkijkje in zijn leven op het slagveld. Z. zou in januari 2015 gedood zijn door een bom van de Amerikanen in de buurt van de Syrische stad Kobane.De rechter besluit dat de jongens te ver zijn gegaan. Eind 2015 worden ze veroordeeld. 'Wat die jongens deden valt onder de vrijheid van meningsuiting en dat is ook de hele tijd de discussie geweest in de jihadzaak', zegt Sterkenburg. Maar uiteindelijk oordeelde de rechter dat de groep zich met al hun uitingen toch schuldig maakten aan het ronselen voor de jihad. Azzedine C. krijgt uiteindelijk zes jaar cel . Het hoger beroep in zijn zaak loopt nog. Een aantal jongens wordt bij verstek veroordeeld omdat ze nog vechten in Syrië. Met de aanhoudingen lijkt de groep uit elkaar gevallen. 'Of ze zitten op de terreurvleugel vast, of ze strijden in Syrië, Irak, sommigen zijn daar gesneuveld of ze wonen nog steeds hier en houden zich rustig.'