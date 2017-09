Geen extra maatregelen tegen overlast regen in Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat bij zware regenval niet op voorhand ‘gevaarlijke’ plekken afsluiten omdat die blank komen te staan. Dat zegt een woordvoerder op antwoord van vragen van Omroep West. Vorige week kwamen de Binckhorsttunnel, De Put bij station HS en de weg bij NS station Moerwijk blank te staan waardoor auto’s zich vastreden in het water.

Ook bij eerder noodweer bleef op deze plekken zoveel water staan dat auto’s er niet meer doorheen konden. Afgelopen week moest de brandweer zelfs automobilisten uit hun voertuig redden. ‘Bij extreem of langdurig noodweer is het van belang dat de automobilist zelf goed blijft opletten op de weg’, zegt de gemeente. 'Als het water niet wegzakt en dit leidt tot onveilige situaties, wordt de weg in overleg met de politie afgesloten.’De gemeente onderzoekt op dit moment welke maatregelen genomen kunnen worden om regenwater beter af te voeren. Daarbij wordt gekeken hoe water beter afgevoerd kan worden. Volgens de woordvoerder gaat het dan om zogenoemde calamiteiten berging, waar water tijdelijk opgeslagen kan worden. Maar ook meer groen op straat zodat het riool minder belast wordt. ‘We verwachten dat we in 2018 kunnen beginnen met de uitvoering daarvan. Maar het kost tijd.’Verder spoort de gemeente mensen aan om zelf ook maatregelen te nemen: plaats regentonnen, maak groene daken , zorg dat je in een tuin ook gras hebt liggen. Het water kan dan de grond in en belast het riool minder.D66 in de Haagse gemeenteraad heeft over dit soort maatregelen inmiddels vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. De partij wil dat het stadsbestuur inwoners en ondernemers betrekt bij het oplossen van de waterproblematiek. 'Door het veranderende klimaat krijgt Nederland in de toekomst vaker te maken met dit soort intensieve regenbuien. We moeten nu aan de slag met verschillende vormen van waterberging', zegt raadslid Anne Toeters.