Straatadvocaat helpt zwerfjongeren in Gouda

GOUDA - Gouda heeft sinds kort een straatadvocaat voor jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden. Het is een functie die Joost Buijtendorp op het lijf geschreven is. 'Ik heb hier ervaring mee. Tien jaar geleden kwam ik op straat terecht en ik moest alles zelf uitzoeken.'

Het kostte Buijtendorp drie jaar om zijn leven weer op orde te krijgen. 'Zo'n periode wil ik de zwerfjongeren van nu besparen. Als je al je energie nodig hebt om te overleven, is het fijn als iemand je op weg helpt.' Buijtendorp kan jongeren tot 27 jaar helpen met allerlei zaken; van het aanvragen van een uitkering tot praten op school of thuis.De naam straatadvocaat is afgeleid van het Engelse 'to advocate', wat bemiddelen betekent. 'Ik ben geen hulpverlener, maar een hoopverlener', vertelt Joost. 'Veel zwerfjongeren zijn zorgmoe. Ze hoeven van mij niks. Ik help ze een eindje op weg.'Hoeveel zwerfjongeren er zijn in Gouda en omgeving, weet Buijtendorp niet. Het is onderdeel van zijn takenpakket om dit uit te zoeken. 'De laatste cijfers zijn van 2015. Toen telde Gouda 27 zwerfjongeren, maar dat is gerekend zonder de jongeren die dakloos dreigden te worden of dit een tijdje zijn geweest.'Om met zwerfjongeren in contact te komen, hoeft Joost niet alle parken en bruggen in Gouda af. 'Dat denken veel mensen, dat ik alle bankjes in het park af ga om met zwerfjongeren te praten. Maar vaak worden ze naar mij doorverwezen via de politie of een zorginstelling. En inmiddels weten ze me zelf wel te vinden.'