Straatmuzikant Chuck Deely krijgt muurschildering in Tramtunnel

DEN HAAG - De vorig jaar overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely wordt in de Tramtunnel bij de Turfmarkt vereeuwigd met een muurschildering.

De tekening van Deely krijgt een oppervlakte van vier meter hoog bij twintig meter breed. Hagenaars mogen uit drie ontwerpen kiezen welke schildering op de wand wordt gemaakt, daarvoor organiseert de gemeente Den Haag een verkiezing De muurschildering is onderdeel van het project Haagse Iconen, waarbij in de binnenstad vijf muurschilderingen worden gemaakt door straatkunstenaars. Vorige maand werd de eerste schildering op Het Lucent Danstheater aan het Spui onthuld. Tot 28 september kan gestemd worden op een van de drie schilderingen van Chuck Deely. Op 2 oktober maakt het stadsbestuur bekend welk ontwerp wordt uitgevoerd.Deely was bij veel mensen in Den Haag geliefd. Hij speelde jarenlang met zijn gitaar op straat in de stad, bijvoorbeeld tegenover de Hema in de Grote Marktstraat. Deely heette eigenlijk Charles Edward Deely III. Hij werd op 10 februari 1954 geboren in Detroit. Tijdens zijn militaire dienstplicht kwam hij in Duitsland terecht.Via allerlei omzwervingen werd hij muzikant aan de Spaanse kust, waar hij samenwoonde met een Nederlandse vrouw. Omdat hij visumproblemen kreeg verhuisde hij naar Nederland. Het was de bedoeling dat zijn vrouw ook zou overkomen, maar dat is nooit gebeurd.Straatmuzikant Chuck Deely overleed op 62-jarige leeftijd. Hij was al een paar dagen ziek. Deely werd een paar dagen eerder met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, maar onderweg kreeg hij een hartaanval. Het lukte toen nog hem te reanimeren, maar niet veel later overleed hij alsnog.In het Paard van Troje vond de afscheidsdienst van de muzikant plaats. Na zijn dood werd een groot portret van de straatmuzikant aan de gevel van het Paard van Troje onthuld. Het portret werd ontworpen door kunstenaarscollectief Bier en Brood.