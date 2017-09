Ruim 2000 kaarten verkocht voor bekerwedstrijd Scheveningen-Ajax

(Foto: Archief)

DEN HAAG - Er zijn tot nu toe ruim 2000 kaarten verkocht voor de KNVB-bekerwedstrijd tussen de amateurs van Scheveningen en de profs van Ajax.

Voor het duel, dat aanstaande woensdag wordt gespeeld in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, zijn 3500 kaarten beschikbaar. Dit is het maximale aantal toeschouwers dat wordt toegelaten bij deze wedstrijd.



Scheveningen is als huurder van het stadion zelf verantwoordelijk voor de veiligheid rond de wedstrijd. De voetbalclub kan niet genoeg stewards leveren om alle vakken in het stadion te beveiligen waardoor slechts een beperkt deel van het complex open is.



Geen stewards van ADO



Scheveningen heeft nog geïnformeerd naar de stewards van ADO Den Haag maar die zijn woensdagavond niet beschikbaar omdat ze de fans moeten begeleiden naar De Kuip, waar ADO speelt tegen Feyenoord.



Scheveningen - Ajax is woensdag vanaf 18.30 uur live te volgen op 89,3 Radio West. Om 18.00 uur begint Radio West Sport met daarin ook de bekerwedstrijden Feyenoord - ADO Den Haag, VVSB - Telstar, Katwijk - Ter Leede en FC Lisse - Hoek.