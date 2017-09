Cindy zoekt lage opstapfiets voor haar allerliefste moeder

DEN HAAG - Als je Cindy van Beele uit Den Haag hoort praten over haar moeder, dan hoor je heel veel liefde. Want haar moeder doet alles voor haar en haar gezin. En nu wil ze graag iets voor haar moeder doen: een lage opstapfiets.

De moeder van Cindy is 66 jaar en staat altijd voor haar dochter klaar. 'We mogen altijd aanschuiven met eten en ze doet alles voor ons. Het is een superlieve moeder die alles voor ons over heeft', zegt Cindy.



Voor haar moeder zoekt ze een lage instapfiets. Door lichamelijke gebreken lukt het haar moeder niet meer om op haar fiets te komen. 'Ze heeft onderin haar rug last waardoor ze beperkt raakt met opstappen. Ze kan haar benen niet meer omhoog krijgen', zegt Cindy.



En dat is heel jammer want moeder houdt superveel van fietsen. Ze heeft geen auto en heeft een hekel aan het openbaar vervoer. Ze doet alles nog op de fiets. Cindy heeft zelf ook al rond gekeken op Marktplaats en in internet fietsenwinkels maar niets gevonden. 'De fietsen waren veels te duur. En de gemeente geeft deze fietsen niet meer. Maar met een aow-tje hebben wij geen 800 euro liggen', zegt Cindy.



De lage instapfiets is geen mamafiets, maar het is een fiets met een stang die rond naar beneden loopt en bijna tegen de grond komt.



Heb je zo'n fiets staan en doe je er niets meer mee? Laat het weten en mail naar superdebby@omroepwest.nl