Wat er in de Troonrede moet staan? Onderwijs, zorg en... heel veel milieu

DEN HAAG - De teller van de huidige kabinetsformatie staat op 187 dagen. Toch zal koning Willem-Alexander dinsdag tijdens Prinsjesdag gewoon een Troonrede voordragen. Daarin nog geen nieuwe plannen van het beoogde kabinet met VVD, CDA, D66 en Christen-Unie. De lobby draait dan ook nog op volle toeren. Welke wensen hebben kiezers voor het komende jaar?

Omroep West kroonde bezoekers op het Binnenhof tot koning voor een dag (of koningin voor een dag) en vroeg wat zij graag terug zien in de Troonrede. Het leverde een bende reacties op en het milieu werd wel heel veel genoemd.Benieuwd wat er in de échte Troonrede staat? Dinsdag staan alle uitzendingen van Omroep West in het teken van Prinsjesdag.