Kishna maanden uit de roulatie met kruisbandblessure

DEN HAAG - Ricardo Kishna heeft in de wedstrijd tegen Ajax een gescheurde voorste kruisband opgelopen. Dat is gebleken tijdens een scan die de huurling van Lazio Roma onderging. Kisna moet op korte termijn worden geopereerd.

Kishna liep de blessure op in de wedstrijd tegen Ajax en moest een kwartier voor tijd het veld per brancard verlaten.Wanneer Kishna weer inzetbaar zal zijn voor ADO Den Haag is op dit moment nog niet bekend. Na de operatie wacht Kisna sowieso een maandenlange revalidatie.De enkelblessure die Lex Immers in de wedstrijd tegen Ajax opliep, lijkt mee te vallen. Dinsdag wordt gekeken of de middenvelder inzetbaar is voor de bekerwedstrijd tegen Feyenoord.