Jan Wolkers krijgt muurgedicht tegenover geboortehuis in Oegstgeest

OEGSTGEEST - Tegenover het geboortehuis van Jan Wolkers in de Deutzstraat in Oegstgeest komt een groot muurgedicht ter herinnering aan de beroemde duizendpoot. Het initiatief voor de muurschildering van zijn gedicht 'De Herinnering' komt van het Cultuurfonds Oegstgeest.

Wolkers werd in 1925 geboren boven de comestibleszaak (‘fijne eetwaren’) van zijn vader aan de Deutzstraat 7 in Oegstgeest. Tegenover het huis waar Wolkers geboren werd, de Deutzstraat 8, is na een recente verbouwing de zijkant van het huis bloot komen te liggen. Volgens het Cultuurfonds leent deze muur zich uitstekend voor een muurgedicht.Het schetsontwerp voor het muurgedicht is gemaakt naar idee van en in samenspraak met Ben Walenkamp van de stichting Tegen-Beeld, die in Leiden al ruim 100 muurgedichten heeft aangebracht.