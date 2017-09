Voor het eerst in tijden weer naar het strand: 'Het is voor ons echt vakantie'

WESTLAND - De wind door je haren, je voeten in het zand en kijken naar de zee. Niet voor iedereen is een dagje strand vanzelfsprekend. Daarom heeft het Zuid-Hollands Landschap voor ouderen die niet zo goed kunnen lopen, de Dag van de Zandmotor georganiseerd. Maandag stapten een paar honderd ouderen in de huifkar voor een dagje strand en natuur.

Het is een komen en gaan van mensen met rollators en rolstoelen op het strand van Hoek van Holland. Vrijwilligers helpen iedereen in twee huifkarren, die niet veel later wegrijden voor een ritje over het Hoekse en Westlandse strand.'We willen mensen die slecht ter been zijn, of intensieve hulp nodig hebben, proberen een hele leuke dag te laten beleven', zegt boswachter Fred Spreen van stichting Zuid-Hollands Landschap. Voor het vierde jaar op rij gaan het Zuid-Hollands Landschap en de Haagse zorginstellingen Florence en Reakt met ouderen op pad: de natuur in.De deelnemers zitten op een rijtje en luisteren aandachtig naar een demonstratie van een schaapsherder. Voor hen een kudde schapen die alle kanten opgaat. De schaapsherder en haar honden houden ze in toom. 'Hoe oud worden ze?', wil een man weten.'We hebben het goed in het verzorgingshuis, maar je zit altijd binnen', zegt Jannie Martinius, die al lang niet meer naar het strand is geweest. 'Zo'n uitje is voor ons echt vakantie.' Ook Francien Schwirtz is blij dat ze mee mag. Zelf kan ze niet meer naar het strand. 'Ik kan niet meer lopen, maar gelukkig heb ik het wel meegemaakt', zegt ze met een brok in haar keel. 'Nu kan het op deze manier en daar zijn geen woorden voor. Wat zij allemaal voor ons doen.. daar schiet mijn hart van vol.'In totaal doen zo'n 400 mensen aan de Dag van de Zandmotor die niet alleen maandag, maar ook dinsdag is. Meer informatie vind je hier