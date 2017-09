Alrijne Zorggroep maakt 6 miljoen verlies

LEIDERDORP - De Alrijne Zorggroep heeft een verlies van zes miljoen geleden over 2016. Alrijne ziekenhuizen leden een verlies van 3,2 miljoen, bij de verpleeghuizen was dit 2,9 miljoen.

Het ziekenhuis is bezig om de balans tussen de inkomsten en uitgaven te herstellen. Daarbij wordt niet bezuinigd op patiëntenzorg, patiënten en cliënten. Zij zouden nog altijd in goede handen zijn bij de zorggroep, verzekert Alrijne. Volgens de organisatie blijft de Alrijne Zorggroep een financieel gezonde organisatie. In april meldde de organisatie al dat het verlies draaide. Toen stelde de Zorggroep een vacaturestop in en werden geen nieuwe investeringen meer gedaan.'Het is niet haalbaar gebleken om financieel positieve resultaten te behalen in een jaar waarin zorgactiviteiten intensief werden gereorganiseerd. In 2016 opende Alrijne in Leiderdorp het Moeder- en Kindcentrum, startten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Spoedpost en werd een nieuw, gezamenlijk elektronisch patiëntendossier ingevoerd', aldus het ziekenhuis maandag.Daarnaast heeft ook Alrijne in 2016 te maken gehad met een tekort aan verpleegkundigen , een tekort dat landelijk vele ziekenhuizen treft. Ook hierdoor heeft Alrijne in 2016 minder patiënten kunnen behandelen. Ook werd in 2016 het OK-complex van Alrijne Leiden tijdelijk gesloten . Vervolgens werden de operatiekamers verbouwd, dat leidde tot verbouwingskosten en een achterstand in het aantal behandelingen.