Sijtwendetunnel in Leidschendam 's nachts dicht voor werkzaamheden

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De Sijtwendetunnel in Leidschendam-Voorburg is de komende weken een aantal nachten tussen 22.00 en 05.00 uur gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Volgens Rijkswaterstaat moeten reizigers rekening houden met een extra reistijd van maximaal 30 minuten.

De tunnel in de richting van Wassenaar is van maandag 18 tot en met vrijdag 22 september gesloten. Ook is de tunnel in deze richting op 28 september dicht. Vanuit Wassenaar richting de A4 moeten de automobilisten op 20 september en van maandag 25 september tot en met donderdag 28 september omrijden.Eerder deze maand verving Rijkswaterstaat een groot aantal installaties. Onder andere het demonteren van de bekabeling in de tunnel ging moeilijk door de weersomstandigheden van de afgelopen weken waardoor nu de extra nachtelijke werkzaamheden nodig zijn.