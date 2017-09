Wethouder Revis: Verdieping Teldersweg serieus bekijken

DEN HAAG - De voorstellen om de Professor B. M. Teldersweg voor een deel verdiept aan te leggen en daar overheen twee natuurbruggen te bouwen, moeten 'serieus' in het gemeentebestuur worden besproken. 'Ik zie het als mijn taak om hiervoor in het college aandacht te vragen,' aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD).

Hij nam maandagavond een visie op het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes in ontvangst die de afgelopen maanden door een denktank van twaalf Hagenaars is opgesteld.Een van de meest ingrijpende ideeën uit dat stuk is het aanpakken van de Teldersweg die nu de Scheveningse Bosjes in tweeën snijdt. De denktank wil dat de weg na het Schevenings Kanaal naar beneden zakt en onder de Aletta Jacobsweg door gaat. Over de weg moeten dan twee natuurbruggen komen van maximaal 250 meter, met struiken en kruiden. Die vormen ecoducten, met wandel-, fiets- en ruiterpaden.Volgens de groep zorgt dit ervoor dat de weg minder geluidsoverlast veroorzaakt. Door er geen echte tunnel van te maken, hoeft het ontwerp niet te voldoen aan allerlei zware wettelijke eisen en is het relatief goedkoop.Hoewel het een ingrijpende oplossing is, verklaarde wethouder Revis het voorstel mee te nemen naar het college. Volgens hem moet een groep die door de gemeente aan de slag is gezet, ook serieus worden genomen.De denktank van twaalf Hagenaars werd in het leven geroepen nadat Revis zijn plannen voor het Internationaal Park terug trok . Dit omdat er in de omgeving veel verzet tegen was . Hij besloot daarop de bewoners de kans te geven om met een voorstel te komen. Zij constateren nu dat het ‘gebied niet op de schop’ hoeft. Het meeste is goed zoals het is. Wel is onderhoud nodig en ook handhaving van de regels. Daarom zou er bijvoorbeeld een speciale boswachter voor het gebied moeten komen.De denktank ziet soms ook een spanning: het plezier dat bezoekers van evenementen beleven staat soms tegenover de overlast die erdoor wordt ervaren. Volgens de bewoners kan dat worden opgelost door maximaal twee grote evenementen toe te staan. Dat zijn de Parade en het Food Truck Festival, die er nu ook al worden gehouden. Daarnaast is er nog wel ruimte voor kleine, culturele evenementen die minder dan duizend mensen trekken. Een van de voorwaarden is dan wel dat organisatoren het broedseizoen respecteren.De bewoners willen dat de gemeente verder geen commerciële markten meer toestaat en dat er ook geen nieuwe horeca meer bijkomt. Als een ondernemer stopt, moet de gemeente het pand kopen en dat beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld de boswachter.