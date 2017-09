West Wekker: Prinsjesdag en Teldersweg moet worden verdiept

REGIO - Goedemorgen! Het is alweer de derde dinsdag van september. Prinsjesdag! Een dag waarop Omroep West natuurlijk groot uitpakt. Maar er is ook anders nieuws. Zo moet bijvoorbeeld de Teldersweg bij de Scheveningse Bosjes worden verdiept. Dit is de West Wekker!

Oranjefans vanuit heel Nederland komen vandaag naar Den Haag om tijdens Prinsjesdag de rijtoer van de Glazen Koets bij te wonen en naar koning Willem-Alexander en koningin Máxima te zwaaien. We hebben de route van de koets, alle wegomleidingen en afgesloten straten voor je op een rijtje gezet.De voorstellen om de Professor B. M. Teldersweg voor een deel verdiept aan te leggen en daar overheen twee natuurbruggen te bouwen, moeten 'serieus' in het gemeentebestuur worden besproken. 'Ik zie het als mijn taak om hiervoor in het college aandacht te vragen,' zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD).De vorig jaar overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely wordt in de Tramtunnel bij de Turfmarkt vereeuwigd met een muurschildering.Tegenover het geboortehuis van Jan Wolkers aan de Deutzstraat in Oegstgeest komt een groot muurgedicht ter herinnering aan de beroemde duizendpoot. Het initiatief voor de muurschildering van zijn gedicht 'De Herinnering' komt van het Cultuurfonds Oegstgeest.De Alrijne Zorggroep heeft een verlies van zes miljoen geleden over 2016. Alrijne-ziekenhuizen leden een verlies van 3,2 miljoen, bij de verpleeghuizen was dit verlies 2,9 miljoen.