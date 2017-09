Brand in studentencomplex, aantal woningen ontruimd

Foto: District8

DELFT - In een studentencomplex aan de Jacoba van Beierenlaan in Delft woedde in de nacht van maandag op dinsdag een kleine brand. Het vuur werd rond 2.00 uur ontdekt.

Een aantal woningen op de verdieping waar de brand was, werd ontruimd door agenten en brandweerlieden.



Een ambulance werd opgeroepen om de studenten te controleren op rookinhalatie. Het gebouw is geventileerd en daarna mochten de studenten weer terug naar hun kamer.