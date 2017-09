LIVEBLOG: Prinsjesdag 2017: de eerste oranjefan, de rijtoer en de balkonscène

Prinsjesdag: Koninklijke familie zwaait vanaf Paleis Noordeinde |Foto: ANP

DEN HAAG - Het is de derde dinsdag van september en dat betekent dat heel Den Haag op zijn kop staat. Van de eerste oranjefan bij paleis Noordeinde tot de balkonscène, in dit liveblog houden we je van alles rondom Prinsjesdag 2017 op de hoogte. Heb je zelf foto's, filmpjes of mooie verhalen? Stuur ze naar online@omroepwest.nl.