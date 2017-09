'We hebben met een loopwieltje berekend hoeveel militairen we nodig hebben'

DEN HAAG - De route van de Glazen Koets is dit jaar net iets anders dan andere jaren en dat heeft flinke impact gehad op de planning van de militairen. Met een loopwieltje is exact berekend hoeveel militairen tijdens Prinsjesdag nodig zijn.

2600 militairen hebben zich dinsdagochtend bij het stadion van ADO Den Haag verzameld. Vanuit daar vertrekken ze naar de stad.'We hebben nog een keer moeten uitrekenen hoeveel troepen we exact nodig hebben voor de hele ere-afzetting', zegt majoor Dudart die verantwoordelijk is voor de ceremonie. In verband met de aanleg van een parkeergarage is de route dit jaar veranderd. In plaats van de Lange Houtstraat gaat de koets langs de Korte Vijverberg. 'Met een loopwieltje hebben we op de meter nauwkeuring alles opgemeten', zegt de majoor.Meest spannende moment is volgens hem bij het Binnenhof. 'Daar moet alles bij elkaar komen. Het is op de minuut geland, er mag daar geen vertraging ontstaan.'