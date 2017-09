Burgemeester Krikke over Prinsjesdag: 'Veiligheid heeft mijn prioriteit'

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke benadrukt dat veiligheid tijdens Prinsjesdag de prioriteit heeft. 'We hebben ons heel erg goed voorbereid. We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen genomen, zowel zichtbaar als onzichtbaar', aldus de burgemeester.

'Zo zijn er inrijbeperkingen en afzettingen en hebben we maatregelen die kunnen worden ingezet indien nodig. Mensen hebben er misschien een beetje last van af en toe. We vragen soms of ze hun tas open kunnen maken. Maar we gaan vandaag voor een hele mooie dag', zegt Krikke.Het is voor Krikke de eerste keer dat zij Prinsjesdag als burgemeester van Den Haag meemaakt. Ze neemt plaats in de Ridderzaal tijdens de Troonrede. 'Ik doe nu nog een ronde langs alle veiligheidsmaatregelen en groet nog een aantal mensen, maar daarna ga ik naar de Ridderzaal. En ja, ik draag een hoed. Maar je hoort nooit te zeggen welke het is', zegt ze lachend.