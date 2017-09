Video: Dader vliegt zelf in brand bij aansteken auto 'Notenkoning'

DEN HAAG - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag de bedrijfswagen van De Notenkoning in brand gestoken. Een fikse tegenvaller voor het bedrijf van Hagenaar Martin van Bussel. 'Dit voelt als een aanslag op mijn gezin.'

Het was rond 02.00 's nachts toen een buurman hem wakker maakte: zijn auto stond in brand. Op beelden van een beveiligingscamera is goed te zien hoe twee personen het vuur hebben aangestoken in de Wingerdstraat. Een van hen steekt daarbij per ongeluk ook zichzelf in brand, maar hij weet snel zijn brandende kleding uit te trekken.Van Bussel hoopt dat getuigen informatie kunnen delen over de gebeurtenissen. 'Wie heeft deze mannen met een jerrycan zien lopen of ergens benzine zien halen?'Extra vervelend voor 'de Notenkoning' is dat de aanslag diepe indruk gemaakt heeft op zijn vrouw. 'Mijn vrouw heeft ernstig hartfalen en een pacemaker. Ze is ter plekke in elkaar gezakt. Naar omstandigheden gaat het goed met haar, dankzij de medicijnen.'Hij moet op zoek naar een nieuwe bedrijfswagen, maar ondertussen gaan de zaken gewoon door. 'Ik ben aan het einde van mijn latijn, maar probeer vrolijk en vriendelijk te blijven naar alle klanten van De Notenkoning. En ik wil echt dat deze daders gepakt worden, hoe dan ook.'