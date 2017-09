Martin kent alle coupletten van het Wilhelmus uit zijn hoofd: 'Ik heb er 8 maanden over gedaan'

DEN HAAG - Het is bijna niet te geloven, maar toch is het waar. Koningshuisfan Martin Inge (41) kent ons hele volkslied uit zijn hoofd. Ja echt, alle vijftien coupletten van het Wilhelmus.

Martin stond dinsdagochtend al om 7.30 uur bij Paleis Noordeinde in Den Haag, waar de koning en koningin om 14.00 uur op het balkon verschijnen . Hij is naar eigen zeggen erg koningsgezind en is voor de achttiende keer bij Prinsjesdag.Alsof het om de tafel van 2 gaat, zo makkelijk lepelt hij het Wilhelmus op. 'Ik heb een keer van iemand alle coupletten gekregen en toen dacht ik: dat is leuk om uit mijn hoofd te leren', zegt de Amsterdammer die werkt bij het Amsterdamse ziekenhuis AMC.Martin deed er acht maanden over om het lied uit zijn hoofd te leren. 'Ik moest het steeds herhalen. Het was best moeilijk met al die oude woorden.'Of hij het Wilhelmus vaak helemaal oplepelt? 'Nee, maar heel af en toe. Om hem in mijn geheugen te houden.'Luister goed want de eerste letters van de coupletten vormen de naam Willem van Nassov. De v is hierin als Romeinse letter een u en de coupletten die destijds met een s begonnen, hebben in hedendaags Nederlands een z als beginletter.