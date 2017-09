Bertens kan niet winnen van Hogenkamp in Seoul

Kiki Bertens in actie op het grastoernooi van Rosmalen. (Foto: Orange Pictures)

WATERINGEN - Kiki Bertens is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Seoul. De Wateringse verloor van landgenote Richel Hogenkamp.

Bertens won de eerste set nog met 7-5, maar verloor de tweede met 6-4. De beslissende derde set ging met 6-3 naar de Doetinchemse. De partij verdiende geen schoonheidsprijs. Beide speelsters hadden grote moeite met serveren. Over en weer leverden zij hun opslaggames in.



De als tweede geplaatste Bertens maakte de meeste fouten. In het derde bedrijf kwam ze zelfs 5-1 achter. De Wateringse richtte zich even op, maar Hogenkamp liet haar landgenote niet meer in de wedstrijd komen.