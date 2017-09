Bertens kan niet winnen van Hogenkamp in Seoul, Rus wel door

WATERINGEN - Kiki Bertens is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi van Seoul. De Wateringse verloor van landgenote Richel Hogenkamp.

Bertens won de eerste set nog met 7-5, maar verloor de tweede met 6-4. De beslissende derde set ging met 6-3 naar de Doetinchemse. De partij verdiende geen schoonheidsprijs. Beide speelsters hadden grote moeite met serveren. Over en weer leverden zij hun opslaggames in.De als tweede geplaatste Bertens maakte de meeste fouten. In het derde bedrijf kwam ze zelfs 5-1 achter. De Wateringse richtte zich even op, maar Hogenkamp liet haar landgenote niet meer in de wedstrijd komen.Arantxa Rus heeft wél de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Seoul. De nummer 143 van de wereldranglijst rekende in de eerste ronde af met Christina McHale. Rus won in twee sets van de als achtste geplaatste Amerikaanse. Het werd 6-3 en 6-4.De tennisster uit Monster was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Ze beet goed van zich af tegen McHale, die 81e staat op de mondiale ranking. Na ruim één uur en drie kwartier stapte ze als winnares van de baan.