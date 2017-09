Meldpunt lerarentekort: 'Vandaag vier klassen onbemand', 'twee vacatures, geen aanmeldingen'

DEN HAAG - Tientallen leerkrachten en ouders hebben aan ons hun grote zorgen geuit over de gevolgen van het tekort aan leerkrachten, vooral in het basisonderwijs. Het Meldpunt Lerarentekort van Omroep West, dat nog steeds openstaat, heeft sinds vrijdag tot nu toe al zo'n 40 onderwijzers en 25 ouders in de pen doen klimmen. De meesten zien grote problemen op school met het vullen van de gaten in het personeel, en dat wordt alleen maar erger.

Het blijkt dat op drie na alle betrokken scholen moeite hebben met het vinden van vervanging wanneer een leerkracht zich ziek meldt. Zelfs uitzendbureaus hebben nauwelijks nog mensen beschikbaar, en bovendien worden de prijzen opgedreven.'Bij ziekte worden groepen verdeeld, of staan onderwijsassistenten voor de klas', meldt een leerkracht uit Den Haag. 'We hebben twee vacatures en géén kandidaten…', zegt een ander. 'Geen hond kiest voor dit vak', schrijft iemand die spijt heeft van zijn of haar beroepskeuze, 'En als ik dit allemaal van tevoren had geweten ik ook niet, honderd procent!'Bij de helft van de scholen zijn al weleens klassen naar huis gestuurd. 'Vooral tijdens de griepperiode en dan alleen de kleutergroepen', zegt iemand, de andere groepen worden verdeeld.' Maar dat leidt weer tot overvolle klassen, grotere werkdruk voor de leerkrachten, en minder aandacht voor de overige leerlingen.En dat hoor je ook van de ouders terug. Bijvoorbeeld de moeder van een autistische zoon. 'Hij zou met extra ondersteuning op het reguliere onderwijs kunnen blijven', schrijft zij. 'Maar niemand heeft daar tijd voor omdat zij zieke leraren moeten vervangen.'Er zijn ook groepen die steeds een andere leraar voor de klas hebben staan. 'Mijn dochter had meer dan acht docenten in één jaar tijd', schrijft een ouder. Wanneer zij nu de klassenfoto bekijkt kan ze zich de naam van de docent op de foto niet herinneren.''Klassen van soms 34 kinderen gaat ten koste van de kinderen die iets meer aandacht nodig hebben', zegt een vader. 'Mijn oudste ging naar de middelbare school en wist niet eens dat je onder nul kunt rekenen. En er waren er meer in die klas.'In het basisonderwijs dreigen grote problemen. Op donderdag 5 oktober leggen leraren in het basisonderwijs daarom het werk neer en komen naar Den Haag om actie te voeren voor een beter salaris en een lagere werkdruk.Wat zijn jouw ervaringen als ouder, leerkracht, schoolbestuurder of andere betrokkene? Laat het ons weten en deel je ervaringen op het Meldpunt Lerarentekort. Wij proberen het probleem in onze regio zo goed mogelijk in kaart te brengen.Doet onderstaande vragenlijst voor ouders op de app het niet? Vul deze dan hier in