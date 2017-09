IN BEELD: mist levert mooie plaatjes op

Den Haag in de mist. (Foto: Anne Marije Maters) Een mistig Katwijk. (Foto: Dirk van Egmond) Haagse tieten in de mist. (Foto: Kevin Batelaan) Foto: Dirk van Egmond Foto: Carla Versteege Mist in Leiden. (Foto: Eelco de Vroom)

REGIO - De Haagse tieten gehuld in mist, een heiige winkelstraat in Katwijk en een roze gekleurd Westland. De mist die dinsdag als een deken over Zuid-Holland hing, leverde mooie plaatjes op. De mooiste hebben we voor je op een rij gezet.