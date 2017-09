Schade aan kassen door windhoos kan oplopen tot 10 miljoen euro

'S-GRAVENZANDE - De schade aan kassen als gevolg van de windhoos van vorige week in 's-Gravenzande kan oplopen tot 10 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door Interpolis, waar veel tuinders uit Westland verzekerd zijn.

Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er precies is, laat een woordvoerder van Interpolis weten aan de WOS , mediapartner van Omroep West. 'We zijn er nog wel een paar werken mee bezig. Dit is pas een eerste, grove schatting.'De grootste schadepost is de wegvallende oogsten. Daarna komt het gebroken glas en eventuele schade aan de constructie van sommige kassen. Op dit moment worden de gebouwen van enkele bedrijven gerepareerd. Geen van de kassen hoeft als verloren te worden beschouwd.Behalve de kassen raakten ook tussen de 20 en 40 huizen in de omgeving van de Marsmanstraat in 's-Gravenzande beschadigd door de windhoos.