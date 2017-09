Amsterdammer probeert in te rijden op motoragent, OM eist negen maanden cel

DELFT - Tegen een 29-jarige Amsterdammer is dinsdagochtend negen maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, geëist. De man reed eind april door bij een verkeerscontrole in Delft en probeerde een motoragent die de achtervolging inzette van de weg te rijden.

De motoragent kon een aanrijding voorkomen door snel meters uit te wijken en vol in de remmen te knijpen. Uiteindelijk werd de Amsterdammer met een politieauto klemgereden en werd hij aangehouden.In de auto van de man lag inbrekersgereedschap. De man bleek onder invloed van drugs.Op het moment dat de Amsterdammer de motoragent van de weg probeerde te rijden, reed de motorrijder zo’n negentig kilometer per uur. Volgens het OM had een botsing 'hoogstwaarschijnlijk ernstige gevolgen gehad'. Het OM wil dat de man wordt veroordeeld voor poging doodslag of poging tot zware mishandeling. Naast de negen maanden cel eiste de officier dinsdag vijftien maanden ontzegging van de rijbevoegdheid.De officier van justitie zegt zich 'grote zorgen' te maken over de Amsterdammer. Gezien zijn uitgebreide strafblad vreest zij voor herhaling. De man heeft psychische problemen en gebruikt drugs.De Amsterdammer wilde niet meewerken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek. De reclassering adviseert de man te laten behandelen.De officier vroeg dinsdag reclasseringstoezicht met een behandelverplichting en de mogelijkheid van een kortdurende klinische opname.