'Serieuze zoekactie' naar vermiste 12-jarige zwemmer in Noordwijk

NOORDWIJK - De reddingsbrigade is langs de kust van Noordwijk bezig met een zoekactie naar een 12-jarige jongen die sinds het begin van de middag wordt vermist. Mensen van zowel de Katwijkse als de Noordwijkse reddingsbrigade zijn ingeschakeld.

Kort na twaalven kwam de melding dat de jongen, die in zwemkleding in zee werd gezien, vermist werd. Een woordvoerder van de Katwijkse reddingsbrigade bevestigt dat het om een 'serieuze zoekactie' gaat.Met groot materieel is een zoekactie opgestart: vanuit de lucht wordt gezocht met vliegtuigen, op het water varen boten van de reddingsbrigade en op het strand rijden meerdere voertuigen om de jongen te vinden.