Politie voorkomt spandoek van demonstranten Pegida

DEN HAAG - De politie heeft voorkomen dat demonstranten van de extreemrechtse organisatie Pegida een spandoek in de lucht hielden tijdens het langsrijden van de Glazen Koets. Dat heeft een woordvoerder van de politie bevestigd.

Volgens de politie was er sprake van een 'onaangekondigde demonstratie'. 'Daarom is de groep aangesproken en heeft Pegida een proces-verbaal gekregen', aldus de woordvoerder. Op het spandoek stond een tekst die voor migranten als kwetsend kan worden beschouwd.De toer van de Glazen Koets door Den Haag heeft vele tienduizenden belangstellenden getrokken. De dag is vreedzaam en rustig verlopen, er zijn geen incidenten gemeld.