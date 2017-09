Vertraging op A12 bij Voorburg door ongeluk met vrachtwagen

(Regio15)

DEN HAAG - Op de A12 richting Den Haag is bij Voorburg een ongeluk gebeurd met in ieder geval een vrachtwagen. Drie rijstroken waren dicht. Inmiddels is de weg weer vrij.









Wat er is gebeurd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er meerdere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn.Omrijden kan via Leidschendam over de A4 en de N14.