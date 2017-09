Oude kas uit 1905 in Kwintsheul wordt gerenoveerd

(Foto: WOS)

KWINTSHEUL - Kassenbouwers zijn op het complex van de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul bezig met de renovatie van een oude kas uit 1905. Onder meer het glas is in heel slechte staat.





De hele operatie gaat zes tot acht weken duren en de kosten zijn begroot op 50.000 euro. De renovatie wordt betaald met geld van sponsors.



Nieuwe materialen zijn nog wel te krijgen, maar mensen die de boel kunnen maken, zijn moeilijk te vinden.