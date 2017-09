Gewonde vrouw uit autowrak geknipt na botsing op Parallelweg Den Haag

De twee auto's raakten fors beschadigd (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een vrouw is gewond geraakt bij een auto-ongeluk op de Parallelweg in Den Haag. Ze kwam op de kruising met de Koningstraat in botsing met een andere auto.





De bestuurster van de donkerblauwe auto, die over de Parallelweg reed, kwam bij het ongeluk bekneld te zitten in haar voertuig. Door de brandweer is ze uit de auto gehaald en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Vermoedelijk heeft één van de twee bestuurders geen voorrang gegeven en zijn de twee auto's met flinke snelheid op elkaar gebotst. Na het ongeluk werd de Parallelweg enige tijd afgesloten.