Troonrede van kinderen: geld naar dieren, natuur en Ministerie van Speelgoed

DEN HAAG - Waar zouden kinderen het geld aan uitgeven als zij het voor het zeggen hadden? In een theatershow in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag lazen kinderen dinsdagochtend hun eigen troonrede. En ze leerden met theater en muziek wat Prinsjesdag eigenlijk is.





'Veel geld moet naar de natuur en dieren, want dieren zijn net zo belangrijk als mensen', zegt een jongen achter de coulissen na zijn optreden. 'Ik vind dat er geld moet naar boomhutten. Dan gaan we daarin wonen en komt er zo meer natuur', zegt een meisje met Engels accent.





Ministerie van Speelgoed



Op het toneel opperen leerlingen dat leraren korter moeten werken, er meer afwisseling moet komen in de stof op school en dat er meer geld moet naar zachtere schoolstoelen, bijvoorbeeld van wol in plaats van hout. Ook vinden veel kinderen dat er veel geld naar arme en zieke mensen mag gaan.



In een dans met muziek maken de kinderen duidelijk dat vaak vergeten wordt hoe belangrijk spelen voor kinderen is. Dus roepen ze in koor dat ze een Ministerie Van Speelgoed oprichten.



