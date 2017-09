Bekervoetbal: Rijnsburgse Boys kan niet stunten tegen Heracles

RIJNSBURG - In de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi hebben de amateurs van Rijnsburgse Boys niet kunnen stunten tegen eredivisionist Heracles. De club uit Almelo was met 2-0 te sterk. Ook Quick Boys en Noordwijk overleefden de eerste ronde niet.

De tweededivisionist gaf de gasten uit Almelo goed partij. Het duurde tot de 73ste minuut tot Pelupessy de score opende en de volgende bekerronde voor Heracles veilig stelde. In blessuretijd werd het via Vermeij 0-2.In Katwijk nam derdedivisionist Quick Boys het op tegen FC Volendam.De Katwijkers gingen nog wel met een voorsprong rusten, maar moesten uiteindelijk toch het hoofd buigen voor de club uit de Jupiler League: 1-3. Yordi Teijsse opende de score voor de thuisploeg. Na ruim een half uur spelen moesten de Volendammers verder met een man minder: Luis Pedro werd van het veld gestuurd. Vlak voor rust kwam Volendam langszij via Teije ten Den: 1-1. Meteen na rust sloeg Volendam toe via Runderkamp. Via Mertens werd het nog 1-3.Hoofdklasser Noordwijk hield lang stand tegen eerstedivisionist Fortuna Sittard. Pas na 69 minuten openden de Limburgers de score via Dianessy. Dat was ook de eindstand.Ook morgen wordt er gespeeld in de beker. Scheveningen - Ajax is woensdag vanaf 18.30 uur live te volgen op 89,3 Radio West. Om 18.00 uur begint Radio West Sport met daarin ook de bekerwedstrijden Feyenoord - ADO Den Haag, VVSB - Telstar, Katwijk - Ter Leede en FC Lisse - Hoek.