Bende jongeren licht mensen massaal op via Marktplaats

DEN HAAG - Stel: hebt een iPhone, MacBook of ander duur apparaat over en besluit dit te verkopen via Marktplaats. Je maakt een afspraak met iemand die de spullen wel van je wil kopen en er komen twee jonge meiden opdagen. De meisjes maken zelfs de betaling ter plekke over via de app van een bekende bank. Terwijl je erbij staat. Je kunt zelfs meekijken op hun schermpje als ze jouw naam en bedrag naar je overmaken. Zou jij dan argwaan krijgen?

Een 19-jarige jongeman stond dinsdag voor de rechter. Hij was het brein achter een organisatie die een flink aantal inwoners in de Randstad heeft opgelicht. Hij deed dit door gebruik te maken van een nep-app van een grote bank. Er werd dus in werkelijkheid helemaal geen geld overgemaakt, maar de 'gekochte' spullen werden wel door de slachtoffers meegegeven. Minstens vijftien mensen werden het slachtoffer van deze praktijken. Bij nog eens acht mensen is het geprobeerd. Vaak ontdekten zij pas na enkele dagen dat het geld helemaal niet op hun rekening verscheen. Maar dan was het al te laat en waren de kopers ineens onbereikbaar.De verdachte had een groep van zo'n twaalf handlangers om zich heen verzameld. Deze jongens en meisjes zijn vrijwel allemaal minderjarig. Allemaal hadden ze zo hun eigen rol. Zo waren er regelaars, die via Marktplaats de afspraken met de slachtoffers maakten. En er waren ook 'lopers': jonge meiden die vaak met z'n tweeën op de afspraken afgingen. 'Want meisjes komen betrouwbaarder over', was de gedachte hierachter. De meisjes werden naar de verschillende afspraken gereden door chauffeurs, die ook vaak minderjarig waren. Zij kregen van de verdachte vijftig euro voor hun diensten.Pas nadat het aangiftes regende, zag de politie kans het 19-jarige brein achter de organisatie op te pakken. Dat gebeurde op 18 mei. Tegen hem is dinsdag achttien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De officier van justitie verwijt hem niet alleen de oplichtingen. Het wordt hem ook kwalijk genomen dat hij een flink aantal minderjarigen in zijn criminele praktijken wist mee te sleuren. Ook de twaalf minderjarige medeverdachten komen nog aan de beurt. Zij moeten zich later verantwoorden.