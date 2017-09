Werkstraf van 120 uur voor Leidenaar die NS-beveiliger mishandelde

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft een werkstraf van 120 uur opgelegd aan een Leidenaar die in juli 2014 NS-beveiligers heeft geschopt en geslagen. De mishandelingen waren op het perron van station Leiden Centraal.

De beveiligers van de NS hadden de broer van de 22-jarige Ramzi A. op het station aangehouden omdat hij aan het schelden en schreeuwen was. Toen A. de beveiligers bovenop zijn broer zag liggen, ging hij door het lint.Op camerabeelden was onder meer te zien dat hij een van de NS-medewerkers tegen het hoofd schopte. Zijn oor scheurde drie centimeter in. Ramzi A. moet hem 400 euro betalen, besliste de rechtbank. Een andere beveiliger krijgt ook een dergelijke schadevergoeding, en de derde krijgt 150 euro.Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden ook een werkstraf van 120 uur geëist. De broer van de verdachte is al eerder veroordeeld. Hij moest drie dagen de cel in. Die straf zat hij in voorarrest al uit.