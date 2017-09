Wie volgt vertrekkend PVV-raadslid Elias van Hees op? De PVV weet het (nog) niet

DEN HAAG - De opvolging van PVV-raadslid Elias van Hees in de Haagse gemeenteraad is een paar dagen voor zijn afscheid nog niet geregeld. Donderdag neemt Van Hees afscheid als raadslid omdat hij werk en privé niet meer kan combineren. Maar er is nog geen opvolger. De kans dat de PVV een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen een tweede zetel kwijtraakt blijft bestaan.

De kieslijst die partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hebben ingeleverd is leidend bij de opvolging van vertrekkende raadsleden. Volgens de PVV-kieslijst komt Léon de Jong als eerste in aanmerking voor de vrijkomende zetel. Hij was fractievoorzitter van de Haagse PVV-fractie maar vertrok in het najaar van 2015 om naar het Europarlement te gaan. In maart van dit jaar is hij Tweede Kamerlid geworden.Het is onduidelijk of Léon de Jong de zetel inneemt. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands volstaat met de bevestiging dat de opvolging van Van Hees nog niet rond is. Léon de Jong is onbereikbaar voor een reactie.Als De Jong weigert de zetel in te nemen, dan komt de eerstvolgende op de kieslijst in beeld. Dat is Bart Brands. Maar hij stapte eerder uit de PVV na de minder minder-uitspraken van Geert Wilders. Als hij de zetel van Van Hees accepteert, dan gaat hij mogelijk op eigen titel verder in de gemeenteraad.Dat zou betekenen dat de PVV een tweede zetel verliest sinds de verkiezingen in 2014. Chris van der Helm stapte al een dag na de gemeenteraadsverkiezingen uit de PVV-fractie en zit sindsdien als eenmansfractie in de gemeenteraad. Ook hij kon de minder minder-uitspraak van Wilders niet verkroppen.Mocht de PVV nog geen opvolger hebben gevonden voor komende donderdag, dan blijft Van Hees noodgedwongen langer raadslid. Wel neemt de raad donderdag afscheid van hem. Wat Van Hees daarvan vindt is niet bekend. Hij is niet bereikbaar voor een reactie.