Vermiste 12-jarige zwemmer in Noordwijk is terecht

De politie is druk bezig met de zoektocht (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - Het 12-jarige jongetje dat sinds het begin van de middag werd vermist, is terecht. Volgens een woordvoerder van de politie is er telefonisch contact met hem geweest. Waar hij nu is en waar hij is geweest, is nog niet bekend. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.





Vanuit de lucht werd gezocht met vliegtuigen, op het water met boten van de reddingsbrigade en op het strand reden meerdere voertuigen.





Kort na twaalven dinsdag kwam de melding dat de jongen, die in een zwarte zwembroek in zee werd gezien, vermist werd. Met groot materiaal werd een zoekactie opgestart.Vanuit de lucht werd gezocht met vliegtuigen, op het water met boten van de reddingsbrigade en op het strand reden meerdere voertuigen.