Vier grote steden mogen aanschuiven aan formatietafel

Foto: ANP

DEN HAAG - De burgemeesters van de vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht (G4) mogen vrijdag aanschuiven aan de onderhandelingstafel van de partijen die een nieuw kabinet aan het smeden zijn. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam klaagde er eerder over dat de vier grote steden nog niet waren uitgenodigd.

Burgemeester Krikke van Den Haag bevestigt de uitnodiging. 'We mogen aanschuiven aan de formatietafel,' zegt zij. Tot nu toe hielden de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de boot af, tot ergernis van Aboutaleb. In het radioprogramma Kamerbreed stelden hij en ex-burgemeester Van Aartsen van Den Haag dat de onderhandelaars 'zich opsluiten in een ivoren toren'.



Ook Krikke vindt het belangrijk dat de grote steden bij de formatie worden betrokken. Krikke: 'Er wordt nu een kabinet gemaakt waarvan ik hoop dat de onderhandelaars zich realiseren dat sterke steden een sterk land maken. Het nieuwe kabinet zou daar rekening mee moeten houden bij het opstellen van de begroting en het maken van nieuwe plannen.'