'Meest gastvrije theater'; negen theaters in de regio maken kans op die titel

REGIO - Het is goed gesteld met de gastvrijheid van de theaters in onze regio. 'Het Land van ANWB' organiseert elk jaar de verkiezing van het meest gastvrije theater in Nederland. Landelijk zijn veertig Nederlandse schouwburgen genomineerd in vier verschillende categorieën. Bijna een kwart van de genomineerde theaters staat bij ons in de buurt.

In de categorie 'grote steden' zijn het Zuiderstrandtheater in Den Haag en het Scheveningse Circustheater genomineerd. In het rijtje 'grote gemeenten' staan Theater De Veste in Delft, De Naald in Naaldwijk en het Stadstheater in Zoetermeer. De Goudse Schouwburg en het Veur Theater in Leidschendam maken kans in de categorie 'middelgrote gemeenten'. In de lijst van 'kleine gemeenten' staan De Muze in Noordwijk en de Rijswijkse Schouwburg.Bij de verkiezing wordt gekeken naar dingen als bereikbaarheid, horeca, prijsniveau en uitstraling. In elke categorie wordt een gouden prijs uitgereikt. De gouden winnaar die het hoogste aantal punten heeft mag zich een jaar lang 'het meest gastvrije theater van Nederland' noemen. Vorig jaar was de Goudse Schouwburg de grote winnaar. ANWB-directeur Frits van der Bruggen maakt op 4 oktober bekend wie de winnaars zijn.