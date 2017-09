Leiden heeft nog zo'n vijftig monumentale kunstwerken uit de wederopbouw

LEIDEN - In Leiden zijn nog ongeveer vijftig monumentale kunstwerken uit de periode van de wederopbouw, blijkt uit onderzoek. De kunstwerken zitten vaak verwerkt in gebouwen.

Destijds werkten architecten en kunstenaars samen. Gebouwen werden met de kunstwerken, die door de overheid gestimuleerd en gesubsidieerd werden, verfraaid. In Leiden, maar ook op veel andere plekken in het land, zijn van dit soort kunstwerken te vinden. Ze zitten bijvoorbeeld in scholen en kerken.De kunstwerken verdwijnen nu soms doordat de gebouwen worden afgebroken. 'Vroeger is per ongeluk wel eens kunst verloren gegaan, omdat mensen simpelweg niet wisten dat er een bijzonder kunstwerk in hun gebouw zat', zegt wethouder Robert Strijk van Cultuur. 'Doordat we nu in kaart hebben laten brengen welke kunstwerken er nog zijn, kunnen we eigenaren informeren over kunst in hun panden. Zo hopen we ook dat zij oog zullen hebben voor dit bijzondere erfgoed.'Leiden gaat proberen kunst in gebouwen die van de gemeente zijn zoveel mogelijk te behouden of te herplaatsen. Alle werken zijn vanaf woensdag te bekijken via de website van Erfgoed Leiden