Haagse Zeno Kieft maakt mooiste try in Franse rugbycompetitie

(FOTO: NOS)

DEN HAAG - De Haagse rugbyer Zeno Kieft is maandagavond tijdens La Nuit du Rugby in Parijs in de prijzen gevallen, meldt de NOS. De speler van Stade Rochelais ontving de onderscheiding voor de mooiste try van het afgelopen seizoen in de Top 14, de hoogste Franse competitie.





Het was niet de enige prijs die Stade Rochelais kreeg. De Nieuw-Zeelander Victor Vito werd verkozen tot beste speler in de Top 14 en Kevin Gourdon tot beste Franse international.





De 25-jarige Kieft, die al enkele jaren bij de Franse rugbyclub zit, vormde in de wedstrijd tegen Grenoble de laatste schakel van een aanval die op de eigen achterlijn begon.