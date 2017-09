Raadslid wordt vervolgd om onderzoek Duivenvoordecorridor

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Raadslid Harry Blanke van Leidschendam-Voorburg wordt strafrechtelijk vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende bewijs dat het D66-raadslid de ambtsplicht heeft geschonden. Blanke werd in juni van dit jaar geschorst als raadslid omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar een gemeenteambtenaar. Een paar weken later deed waarnemend burgemeester Leemhuis-Stout aangifte tegen hem.

Blanke zat in de enquêtecommissie die het project Duivenvoordecorridor onderzocht. De corridor is het landelijke gebied waar kassen moesten plaatsmaken voor groen en luxe villa's. Het was de bedoeling dat de gemeente aan dit project zou verdienen, maar er werd een verlies geleden van bijna negentien miljoen euro. De commissie moest uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. Tijdens de enquête spraken de leden van de onderzoekscommissie met elkaar af dat er niets van de bevindingen voortijds naar buiten zou worden gebracht.Tegen deze afspraak in heeft Blanke een vertrouwelijk document gemaild aan de ambtenaar die de schakel was tussen de commissie en de ambtelijke organisatie. Zelf zegt Blanke hierover dat hij heeft gehandeld met 'de beste bedoelingen', maar hij erkent dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden.Het OM heeft ook onderzocht of voormalig wethouder Frank Rozenberg en de betrokken gemeenteambtenaar verantwoordelijk zijn. In juni 2015 overleefde Rozenberg een motie van wantrouwen na deze zaak. Zowel de oud-wethouder als de ambtenaar zijn volgens de officier van justitie niet schuldig. Zij worden dus ook niet vervolgd.