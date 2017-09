West Wekker: Werkstraf voor mishandeling en foto's van Prinsjesdag

DEN HAAG - Goedemorgen! Lekker geslapen? Om de dag goed te beginnen hebben we het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. De N44 van Wassenaar naar Den Haag moet zoveel mogelijk worden ondertunneld, het is vandaag jaarmarkt in Alphen aan den Rijn en we hebben de mooiste foto's van Prinsjesdag voor je verzameld. Dit is de West Wekker!

De N44 van Wassenaar naar Den Haag moet zoveel mogelijk worden ondertunneld. Zo kan het verkeer beter doorstromen en ontstaat ruimte voor groen en woningen. Dit is een maatregel waarmee de Haagse VVD de bereikbaarheid van de stad sterk wil verbeteren.Meer dan 700 kraampjes, tienduizenden mensen, kermis en optredens van verschillende artiesten onder wie Jeroen van der Boom. Woensdag is het feest in Alphen aan den Rijn.Het D66-raadslid Harry Blanke van Leidschendam-Voorburg heeft vertrouwelijke informatie gelekt. Volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende bewijs dat hij de ambtsplicht heeft geschonden.'Het Land van ANWB' organiseert elk jaar de verkiezing van het meest gastvrije theater in Nederland. Landelijk zijn veertig Nederlandse schouwburgen genomineerd in vier verschillende categorieën. Bijna een kwart van de genomineerde theaters staat bij ons in de buurt.Gisteren was het Prinsjesdag. De jaarlijkse traditie levert altijd de mooiste plaatjes op. Omroep West zette de beelden van de rijtoer en de balkonscène op een rijtje.Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 17 of 18 graden.In ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Tien afleveringen lang gaat Johan afval scheiden.Deze week duikt Johan in de verwerking van onze drankenkartons. Want wist je dat er van jouw pak sap een wc-rol gemaakt kan worden? Johan bezoekt de fabriek waar ze drankenkartons recyclen. In ‘Van Zooi naar Mooi’ zien we Haagse Zwam dat oesterzwammen kweekt op koffiedik. In de 100-challenge zien we Tineke en haar zoontje Manuel die een bijzonder oplossing hebben gevonden voor hun etensresten: een wormenhotel. In ‘De Tip van Pierre’ laat Pierre zien hoe je van drankenkarton een leuke plantenbak maakt.