Provincie zet streep door nieuwbouwplannen Koudekerk

Foto: Google Earth

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Op het terrein van MedoClean aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn mogen geen veertig extra woningen gebouwd worden om daarmee de verhuizing van het textielreinigingsbedrijf te bekostigen. De gemeente Alphen aan den Rijn wilde dat, maar de provincie Zuid-Holland steekt er een stokje voor. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De provincie vindt dat de woningen ‘te diep in de polder’ gebouwd worden. Het bouwen van deze woningen zou teveel het karakter van een complete woonwijk krijgen en dat is niet de bedoeling. De extra huizen zouden gebouwd worden zodat de projectontwikkelaar 400.000 euro in kan leggen om de verhuizing van MedoClean mede te financieren. Ook de gemeente Alphen legt 400.000 euro bij. De resterende vier ton komt voor rekening van MedoClean. Door het blokkeren van de nieuwbouwplannen komt dit scenario te vervallen.



Volgens wethouder Kees van Velzen is er geen ruimte meer voor onderhandeling met de provincie. De komende weken wil hij proberen om de verhuizing van MedoClean op een andere manier te kunnen bekostigen. Voor het einde van het jaar moet daar meer duidelijkheid over zijn.