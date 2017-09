Voorzitter SVV Scheveningen ziet kans op overwinning tegen Ajax verdubbelen

DEN HAAG - Het voetbalseizoen is nog maar net begonnen, maar woensdagavond spelen de amateurs van SVV Scheveningen al hun wedstrijd van het jaar. In de eerste ronde van de KNVB beker ontmoet de ploeg niemand minder dan Ajax.

Omdat het een risicowedstrijd is, wordt het duel gespeeld in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Dinsdagavond was daar de laatste training. Volgens trainer John Blok bereiden ze zich niet anders voor dan anders: 'We verzamelen woensdag om vijf uur. De meeste spelers moeten gewoon werken. We zijn een club van gewone mensen: doe maar gewoon. En dat doen we tegen Ajax ook.'Over de kansen tegen Ajax is Blok realistisch: 'De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar de kans is klein.' ADO-trainer Fons Groenendijk heeft na het gelijkspel tegen Ajax dit weekend wel een tip: 'Ze moeten er echt vol op klappen, want Ajax is nog een beetje moe van zondag.' En voorzitter Ron Kleijn denkt dat daarom de kansen op succes zelfs zijn verdubbeld: 'Voor afgelopen zondag schatte ik de kans op een procent. Na afgelopen zondag vind ik dat twee procent. Dus verdubbeld ja! Dat is fantastisch!'